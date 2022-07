5 luglio 1984 Maradona si presenta a Napoli. Svelato un retroscena tenuto nascosto per 30 anni (Di martedì 5 luglio 2022) Maradona si presenta a Napoli il 5 luglio 1984. Uno stadio intero solo in trepidante attesa per il dio del calcio. Per molti la leggenda di Maradona a Napoli ebbe inizio il 5 luglio 1984, giorno della presentazione ufficiale. Ma la prima vera scintilla dell’amore tra Diego e il suo nuovo stadio era scoccata il giorno prima. Maradona, Blanco e il suo cameraman personale Juan Carlos Laburu si recarono in gran segreto al San Paolo. Lo stesso Blanco racconta dopo oltre trent’anni dell’entusiasmo di Diego al calcare il terreno di gioco: «In campo c’erano l’allenatore Rino Marchesi e il suo secondo Alfredo Delfrati e Diego calciò una punizione all’incrocio dei pali così, come se nulla ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022)siil 5. Uno stadio intero solo in trepidante attesa per il dio del calcio. Per molti la leggenda diebbe inizio il 5, giorno dellazione ufficiale. Ma la prima vera scintilla dell’amore tra Diego e il suo nuovo stadio era scoccata il giorno prima., Blanco e il suo cameraman personale Juan Carlos Laburu si recarono in gran segreto al San Paolo. Lo stesso Blanco racconta dopo oltre trent’dell’entusiasmo di Diego al calcare il terreno di gioco: «In campo c’erano l’allenatore Rino Marchesi e il suo secondo Alfredo Delfrati e Diego calciò una punizione all’incrocio dei pali così, come se nulla ...

