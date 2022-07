Stash e Giulia Belmonte, la coppia svela il sesso del secondo bebè (Di lunedì 4 luglio 2022) In arrivo un secondo bebè per Stash e Giulia Belmonte; la coppia ha svelato attraverso Instagram quale sarà il sesso. Stash e Giulia Belmonte rivelano il sesso del secondo bebè in arrivo Credits: GossipetvIl frontman dei The Kolors, Stash, e la giornalista Giulia Belmonte saranno di nuovo genitori. A rivelarlo è stata la stessa coppia tramite Instagram. Stash e Giulia Belmonte hanno poi voluto condividere con i fan quale sarà il sesso del secondo nascituro. Dopo la primogenita Grace, di che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) In arrivo unper; lahato attraverso Instagram quale sarà ilrivelano ildelin arrivo Credits: GossipetvIl frontman dei The Kolors,, e la giornalistasaranno di nuovo genitori. A rivelarlo è stata la stessatramite Instagram.hanno poi voluto condividere con i fan quale sarà ildelnascituro. Dopo la primogenita Grace, di che ...

