Omicidio Willy | i fratelli Bianchi condannati all’ergastolo dalla Corte d’assise

(Di lunedì 4 luglio 2022) I giudici delladi Frosinone hanno condannatoGabriele e Marcocome richiesto dall’accusa. Sono accusati dell’diMonteiro Duarte, massacrato di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro per essere intervenuto a difesa di un amico. “è stato un esempio di coraggio e amicizia. Mi ha salvato la vita. Non deve essere dimenticato il suo gesto in favore di un amico – ha detto Samuele Cenciarelli, 23 anni, prima del verdetto – È difficile parlare di quanto avvenuto. Non riesco a spiegare a parole con quello che provo nel vedere gli imputati dietro le sbarre. Non riesco a dimenticare. Certo devi andare avanti, ma fatichi a convivere con certe cose”. Quella notte i quattro imputati “li ho ...

