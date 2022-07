Napoli-Solbakken, ieri incontro top secret a Roma. Sorpasso sui giallorossi? (Di lunedì 4 luglio 2022) CALCIOMERCATO-Napoli. Solbakken Napoli. Toccata e fuga di Ola Selvaag Solbakken a Roma. ieri l’attaccante norvegese ed il suo entourage sono arrivati in Italia con un jet privato ed hanno avuto colloqui con i potenziali acquirenti. L’esterno del Bodo/Glimt ed il suo manager Bjorn Tore Kvarme hanno incontrato sia il Napoli sia la Roma nella capitale. Inizialmente i giallorossi si sono fiondati sul ragazzone norvegese di quasi ventiquattro anni (li compirà il 7 settembre), colpiti dai goal e dalle prestazioni altisonanti nelle sfide di Conference League. La trattativa ha subito una brusca frenata quando la Roma si è detta intenzionata a tesserare il norvegese a gennaio 2023 come parametro zero (il suo contratto scadrà a ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) CALCIOMERCATO-. Toccata e fuga di Ola Selvaagl’attaccante norvegese ed il suo entourage sono arrivati in Italia con un jet privato ed hanno avuto colloqui con i potenziali acquirenti. L’esterno del Bodo/Glimt ed il suo manager Bjorn Tore Kvarme hanno incontrato sia ilsia lanella capitale. Inizialmente isi sono fiondati sul ragazzone norvegese di quasi ventiquattro anni (li compirà il 7 settembre), colpiti dai goal e dalle prestazioni altisonanti nelle sfide di Conference League. La trattativa ha subito una brusca frenata quando lasi è detta intenzionata a tesserare il norvegese a gennaio 2023 come parametro zero (il suo contratto scadrà a ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - MCriscitiello : Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito.… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Per Ola Solbakken, 23enne esterno destro del Bodo Glimt, il Napoli fa sul serio: se nei giorni scorsi… - universo_calcio : Il #Napoli ?? ha sorpassato la #Roma ???? nella corsa per #Solbakken ???? - napolipiucom : Napoli-Solbakken, ieri incontro top secret a Roma. Sorpasso sui giallorossi? #CalcioNapoli #Calciomercato… -