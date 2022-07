Milan: per il centrocampo piace Matheus Nunes dello Sporting Lisbona (Di lunedì 4 luglio 2022) Come rivelato da ‘A Bola’, c’è anche il nome di Matheus Nunes sul taccuino di Maldini e Massara. Il Milan, infatti, sarebbe interessato al centrocampista dello Sporting Lisbona. Quest’ultimo, tuttavia, difficilmente si priverà del classe 1998 portoghese, che dunque almeno per la prossima stagione sportiva sembra destinato a restare in biancoverde. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Come rivelato da ‘A Bola’, c’è anche il nome disul taccuino di Maldini e Massara. Il, infatti, sarebbe interessato al centrocampista. Quest’ultimo, tuttavia, difficilmente si priverà del classe 1998 portoghese, che dunque almeno per la prossima stagione sportiva sembra destinato a restare in biancoverde. SportFace.

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Il #Milan spinge su #DeKetelaere. Operazione che mette d'accordo tutti. Piace all'allenatore, proprietà e area sp… - AntoVitiello : Zlatan #Ibrahimovic: situazione molto ben indirizzata per il rinnovo del contratto con il #Milan - AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - BusniGiacomo : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan spinge su #DeKetelaere. Operazione che mette d'accordo tutti. Piace all'allenatore, proprietà e area sportiva… - blackdevils97 : RT @il_legge: L’interesse del #milan per #DeKetelaere non è recente. Come vi abbiamo anticipato #Maldini ha già accordo col belga I dirigen… -