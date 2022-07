L’addio di Morata apre le porte a un altro esubero: “Ma siete impazziti? Non lo vogliamo” (Di lunedì 4 luglio 2022) Alvaro Morata non sarà più un attaccante della Juventus nella prossima stagione, con i bianconeri che stanno cercando delle alternative. Se c’è un giocatore che ha sempre diviso in maniera molto importante i tifosi della Juventus quello è senza ombra di dubbio Alvaro Morata, un elemento che sicuramente non può essere considerato all’altezza del blasone della storia bianconera, ma che allo stesso tempo è stato uno di quelli che è stato in grado di essere amato maggiormente per il suo grande attaccamento alla maglia, ma questo purtroppo non basta per poter vincere i titoli, per questo motivo non è stato riscattato dall’Atletico Madrid. LapressePer la seconda volta consecutiva la storia d’amore tra la Juventus e Alvaro Morata si interrompe dopo due anni di prestito da una squadra madrilena, ma sicuramente il periodo tra ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 4 luglio 2022) Alvaronon sarà più un attaccante della Juventus nella prossima stagione, con i bianconeri che stanno cercando delle alternative. Se c’è un giocatore che ha sempre diviso in maniera molto importante i tifosi della Juventus quello è senza ombra di dubbio Alvaro, un elemento che sicuramente non può essere considerato all’altezza del blasone della storia bianconera, ma che allo stesso tempo è stato uno di quelli che è stato in grado di essere amato maggiormente per il suo grande attaccamento alla maglia, ma questo purtroppo non basta per poter vincere i titoli, per questo motivo non è stato riscattato dall’Atletico Madrid. LssePer la seconda volta consecutiva la storia d’amore tra la Juventus e Alvarosi interrompe dopo due anni di prestito da una squadra madrilena, ma sicuramente il periodo tra ...

