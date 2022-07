I consigli per una corretta idratazione per chi fa sport d'estate (Di lunedì 4 luglio 2022) L’estate è sicuramente la stagione in cui bisogna prestare particolare attenzione all’idratazione, soprattutto con il caldo assurdo di questi giorni. Un tema tanto a cuore tra gli sportivi, ma che di fatto si estende anche a chi non pratica regolarmente attività fisica. Naturalmente bere spesso è la raccomandazione fondamentale. In condizioni normali dovremmo consumarne circa 250 ml per ogni 15 minuti di esercizio (quindi un 1 litro durante un'ora di workout). Per allenarsi con il caldo bisogna puntare al doppio. Un altro consiglio è quello di non aspettate di avere sete per bere: la sollecitazione della sete non è particolarmente sensibile, quando la avvertiamo siamo già disidratati. Messi bene in chiaro i “fondamentali”, rispondere a un fabbisogno corporeo che cambia con l’aumento delle temperature richiede alcuni ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) L’è sicuramente la stagione in cui bisogna prestare particolare attenzione all’, soprattutto con il caldo assurdo di questi giorni. Un tema tanto a cuore tra gliivi, ma che di fatto si estende anche a chi non pratica regolarmente attività fisica. Naturalmente bere spesso è la raccomandazione fondamentale. In condizioni normali dovremmo consumarne circa 250 ml per ogni 15 minuti di esercizio (quindi un 1 litro durante un'ora di workout). Per allenarsi con il caldo bisogna puntare al doppio. Un altroo è quello di non aspettate di avere sete per bere: la sollecitazione della sete non è particolarmente sensibile, quando la avvertiamo siamo già disidratati. Messi bene in chiaro i “fondamentali”, rispondere a un fabbisogno corporeo che cambia con l’aumento delle temperature richiede alcuni ...

