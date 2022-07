Gorillas | via a 540 licenziamenti e società in liquidazione | da settembre opera anche a Bergamo

(Di lunedì 4 luglio 2022)la piattaforma di food delivery specializzata nella consegna rapida di generi alimentari su richiesta, dopo aver sottoscritto con la Fit-Cisl il 29 aprile scorso, l’accordo per inquadrare i rider con il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Logistica, Trasporto merci e spedizione, ha annunciato che dal 4 luglio avvierà le procedure di licenziamento di 540 fra lavoratrici e lavoratori, impiegati attualmente nelle città di Roma, Firenze, Milano,e Torino, mettendo inla. “Un comportamento ritenuto da noi inaccettabile – sottolinea Fit-Cisl in una nota – considerando che lasi è collocata su un mercato in forte espansione. Per questo motivo ci riserviamo di contestare tale decisione della startup con sede madre a Berlino, chiedendo formalmente ...

