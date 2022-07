F1, Lewis Hamilton un leone a Silverstone. Però ora si ritrova impantanato in due sequenze negative da record! (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella giornata di ieri, Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Gran Bretagna in terza posizione. Un risultato eccellente, considerate le potenzialità attuali della Mercedes, ma che banalmente non è una vittoria. Pertanto l’esito di Silverstone ha partorito un fatto inaudito nella carriera del trentasettenne britannico, il quale si ritrova ora impantanato in una doppia sequenza negativa da record. Almeno per lui! Andiamo a vedere perché. Innanzitutto, il GP di Gran Bretagna è stato il decimo del 2022. Nelle precedenti 15 stagioni di attività agonistica in F1, l’inglese non era mai arrivato all’undicesima gara dell’anno senza averne vinta almeno una. Sia nel 2009 che nel 2013, i Mondiali durante i quali aveva dovuto aspettare più a lungo per arpionare la prima affermazione, era riuscito a ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella giornata di ieri,ha concluso il Gran Premio di Gran Bretagna in terza posizione. Un risultato eccellente, considerate le potenzialità attuali della Mercedes, ma che banalmente non è una vittoria. Pertanto l’esito diha partorito un fatto inaudito nella carriera del trentasettenne britannico, il quale siorain una doppia sequenza negativa da record. Almeno per lui! Andiamo a vedere perché. Innanzitutto, il GP di Gran Bretagna è stato il decimo del 2022. Nelle precedenti 15 stagioni di attività agonistica in F1, l’inglese non era mai arrivato all’undicesima gara dell’anno senza averne vinta almeno una. Sia nel 2009 che nel 2013, i Mondiali durante i quali aveva dovuto aspettare più a lungo per arpionare la prima affermazione, era riuscito a ...

Pubblicità

rtl1025 : ??? Carlos #Sainz vince il #SilverstoneGP. Primo successo in carriera per il pilota #Ferrari, che chiude davanti a S… - Eurosport_IT : Una decisione senza logica e fuori dal tempo: anche Lewis Hamilton si unisce al coro delle star dello sport in prot… - Paolosantagata5 : RT @lorenz_bella: La differenza tra Charles e Max sta tutta in quel sorpasso su Hamilton alla Copse. Max pilota sporco, piuttosto che dare… - Bepy83 : RT @maliduck: Oggi Paperina Vettelina sale a quota 21, 21 come le vittorie di Lewis Hamilton conquistate con la mia McLaren. Auguri a me ??… - lucalagan : RT @poesiadeimotori: Sorpasso allucinante. Con gomma hard, contro Lewis Hamilton su gomma soft nuova. Senza paratia laterale all’anteriore… -