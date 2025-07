Diogo Jota morto in un incidente stradale l’attaccante del Liverpool

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale in Spagna. A soli 28 anni, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra tifosi e compagni di squadra. La notizia, confermata da ‘Marca’, ci ricorda quanto il destino possa essere imprevedibile, lasciando tutti sgomenti e pensando ai cari e alle speranze spezzate.

Diogo Jota, calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto questa mattina in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Aveva 28 anni. Lo scrive ‘Marca’ spiegando che la tragedia è avvenuta al chilometro 65 della A-52, all’altezza della località di Sanabria. La dinamica dell’incidente. L’attaccante viaggiava insieme al fratello André, 26 anni, anche lui calciatore professionista del Penafiel in Portogallo. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo sul quale viaggiavano i due è uscito di strada e ha successivamente preso fuoco.? Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diogo Jota, morto in un incidente stradale l’attaccante del Liverpool

