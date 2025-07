Marocchino chiede una sigaretta il rifiuto scatena la sua furia | uomo accoltellato alla giugulare a due passi dal Quirinale

Una semplice richiesta di sigaretta si è trasformata in una tragedia a pochi passi dal Quirinale. La reazione violenta di un uomo di origine marocchina, rifiutato dal portiere, ha scatenato un attacco con un coltello, lasciando il quartiere sotto shock. Un episodio che mette in evidenza quanto può essere sottile il confine tra quotidianità e violenza. La città si interroga: cosa spinge a tali gesti estremi?

Una richiesta insistita, il rifiuto, l’aggressione con un coltello: in pieno giorno, a Roma, a due passi dalla residenza del presidente della Repubblica, un drammatico episodio: in via Nazionale un uomo, di origine marocchina, ha accoltellato un portiere in servizio da anni in un condominio che si trovava fuori lo stabile in sua gestione. L’immigrato si è avvicinato, chiedendogli una sigaretta. Il portiere, non fumatore, ha spiegato al ragazzo di non avere con sé tabacco. In quel momento, il 24enne si è avvicinato all’uomo colpendolo con un taglierino ma in un punto vitale, al collo, alla giugulare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marocchino chiede una sigaretta, il rifiuto scatena la sua furia: uomo accoltellato alla giugulare a due passi dal Quirinale

