Fluminense-Al Hilal il pronostico del Mondiale per Club | chance mix e combo sul piatto

Il Mondiale per Club entra nel vivo con sfide emozionanti e pronostici incerti, tra chance, mix e combo da scommettere sul piatto. Fluminense e Al Hilal si preparano a scrivere il loro destino nei quarti di finale, dando spettacolo al Camping World Stadium di Orlando. La partita di domani, venerdì 4 luglio alle 21, promette scintille, ma chi avrà la meglio? Scopriamo insieme le previsioni e le possibili strategie per questa sfida cruciale.

Sono rimaste in otto a contendersi il titolo di campione del mondo, con la finale in programma domenica 13 luglio. A vedere sempre più da vicino il sogno di scendere in campo al MetLife Stadium sono anche Fluminense e Al Hilal, che apriranno il programma dei quarti di finale del Mondiale per Club. La gara si disputerà domani, venerdì 4 luglio, nella cornice del Camping World Stadium di Orlando, con fischio d'inizio fissato per le ore 21. Ci arriva sicuramente a sorpresa la formazione brasiliana, che dopo aver chiuso al secondo posto un girone sicuramente non troppo complicato, in cui il vero ostacolo era rappresentato dal Borussia Dortmund, ha compiuto l'impresa negli ottavi di finale.

Manchester City Al Hilal 3-4 d.t.s, Inzaghi si prende la sua rivincita su Guardiola e vola ai quarti! Avrebbe beccato l’Inter se i nerazzurri avessero vinto col Fluminense - In una sfida mozzafiato al Mondiale per Club, l'Al Hilal di Inzaghi sorprende il Manchester City di Guardiola, vincendo 4-3 ai supplementari e conquistando i quarti di finale.

L'Al Hilal, la squadra guidata da Simone Inzaghi, si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale per Club. Per la partita contro i brasiliani del Fluminense a disposizione dell'ex tecnico dell'Inter ci sarà un nuovo acquisto Vai su Facebook

Altro colpo di scena al Mondiale per Club: l’Al Hilal fa fuori il Manchester City dopo un match finito 2-2 e terminato poi 4-3 ai supplementari. Simone Inzaghi avrebbe potuto ritrovare la sua Inter, che però è stata eliminata dal Fluminense. #FIFACWC Vai su X

