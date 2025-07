Avviso di criticità del sindaco Mastella per il rischio da ondata di calore

Preparatevi ad affrontare l’onda di calore prevista per le prossime ore: con temperature superiori di 6-7°C rispetto alla media stagionale, la città si appresta a vivere un periodo critico. Il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso importante, invitando tutti i cittadini a rispettare alcune semplici regole per proteggere la propria salute e quella dei più vulnerabili. La prevenzione è fondamentale: ecco cosa fare per restare al sicuro.

Vista la nota della Protezione Civile regionale, secondo cui si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C a partire dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 3 luglio 2025, e per una durata di circa 54 ore, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso di criticità per il rischio da ondata di calore invitando la popolazione ad attenersi all'osservanza delle seguenti regole comportamentali: non uscire nelle ore più calde: evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata;. facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione;.

