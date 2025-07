Il giocatore del Liverpool Diogo Jota morto in un incidente stradale

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: il talentuoso attaccante del Liverpool, Diogo Jota, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Zamora, in Spagna, insieme al fratello. La notizia ha lasciato attoniti fan e compagni di squadra, sottolineando quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. In questi momenti di dolore, ricordiamo l’importanza di apprezzare ogni istante e di sostenere le persone coinvolte da questa terribile perdita.

Il giocatore del Liverpool, Diogo Jota, è morto in un incidente stradale a Zamora, in Spagna. Secondo quanto riporta 'AS', il veicolo su cui il calciatore viaggiava con suo fratello, anch'egli deceduto, è bruciato dopo essere uscito di strada. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il giocatore del Liverpool Diogo Jota morto in un incidente stradale

