A Palazzo Bastogi la mostra sulle violenze sulle donne in India

A Palazzo Bastogi a Firenze prende vita una potente riflessione sulla violenza di genere in India con la mostra ‘S(k)in. Acido sull’anima’ del fotografo Marino Da Costa. Attraverso immagini in bianco e nero, l'artista rende omaggio alle donne vittime di brutalità, sensibilizzando il pubblico su un tema di drammatica attualità. Un’occasione imperdibile per aprire occhi e cuori: perché solo conoscendo si può sperare in un cambiamento reale.

Firenze, 3 luglio 2025 – A palazzo Bastogi, a Firenze, è stata inaugurata la mostra 'S(k)in. Acido sull'anima' del fotografo lucchese Marino Da Costa. Insieme all'autore sono intervenuti Mario Puppa, consigliere regionale; Isabella Mancini, presidente di Nosotras Onlus; Gaia Tomaselli del Centro Antiviolenza Artemisia. In esposizione gli scatti in bianco e nero attraverso cui Costa ha documentato le condizioni di vita delle donne vittime di attacchi con l'acido in India. "La mostra mette al centro la pratica disumana degli attacchi alle donne fatti in India con l'acido - scrive il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – e l'impegno per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza maschile contro le donne deve vederci impegnati tutti.

