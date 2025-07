Caldo record la sinistra accusa il governo ma dal ministero del Lavoro parte un protocollo di tutela tra imprese e lavoratori

Il caldo record sta mettendo a dura prova cittadini e lavoratori, con un’ondata di morti senza precedenti in Spagna. Nel frattempo, in Italia, il governo di Meloni risponde con prontezza, annunciando un protocollo di tutela tra imprese e lavoratori, firmato al Ministero del Lavoro dopo intense polemiche. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le emergenze climatiche estreme, dimostrando che la tutela della salute e dei diritti è una priorità.

Il caldo record fa registrare un’ondata di morti straordinaria e drammatica in Spagna e vede la pronta riposta del governo Meloni alle esigenze di tutela dei lavoratori, con il protocollo firmato al ministero del lavoro dopo alcuni giorni di polemiche da parte dell’opposizione. Il caldo e la firma del protocollo al ministero. Ieri è stato firmato il protocollo sulle emergenze climatiche estreme al ministero del Lavoro. Alla riunione, presieduta dalla ministra Marina Calderone, erano presenti Cgil, Cisl, Uil e Ugl per i sindacati, Confindustria, Ance, Alleanza cooperative, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Casartigiani per le associazioni datoriali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caldo record, la sinistra accusa il governo ma dal ministero del Lavoro parte un protocollo di tutela tra imprese e lavoratori

In questa notizia si parla di: caldo - ministero - protocollo - record

Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi e domani 18 città campione in rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore - Le temperature si fanno sempre più intense, e Bari resta ancora in codice giallo oggi e domani, mentre 18 città italiane sono in rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute.

Ammortizzatori sociali, misure di prevenzione e modifiche degli orari. Sono alcuni delle linee guida contenute nel protocollo anti caldo messo a punto al Ministero del lavoro Vai su X

Presidente Brancaccio: bene protocollo caldo, apprezziamo lo sforzo del Ministero del Lavoro e siamo pronti a renderlo applicabile al settore delle costruzioni per tutelare la salute dei nostri lavoratori nei cantieri. Ma serve stabilizzare le regole con una legge Vai su Facebook

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Due morti in spiaggia in Sardegna - Grecia, Creta in fiamme: maxi incendio vicino a hotel, evacuazioni di massa; Ondata di caldo, giovedì bollino rosso in 18 città. Firmato protocollo lavoratori; Caldo e lavoro, firmato il protocollo: turni, modifiche orari e nuove regole.

Protocollo caldo e rider, cos'è successo: il documento del ministero, il bonus di Glovo a chi consegna con 40 gradi e le polemiche - L'accordo quadro per ridurre i rischi per i lavoratori più esposti e il premio da 5 a 20 centesimi per le consegne in condizioni estreme. Si legge su msn.com

Via libera al Protocollo del lavoro contro l’emergenza caldo: ecco cosa prevede - Firmato, al ministero del Lavoro, il nuovo Protocollo sulle condizioni climatiche estreme, che introduce tutele per lavoratori e imprese: dalla Cassa integrazione ... Secondo fanpage.it