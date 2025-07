Charlize Theron loda Keanu Reeves | Uno degli amici più leali che abbia mai avuto

Charlize Theron ha recentemente elogiato Keanu Reeves, definendolo uno degli amici più leali che abbia mai avuto. La loro lunga amicizia, nata sul set di "Sweet November" e "L'avvocato del diavolo", si è consolidata nel tempo, testimonianza di un legame autentico tra due stelle di Hollywood. Nonostante gli anni e le progetti diversi, Theron non ha nascosto quanto apprezzi la fedeltà di Reeves, lasciando aperta la porta a future collaborazioni...

Le due star hanno recitato insieme nel film romantico Sweet November e nel cult L'avvocato del diavolo e da allora sono rimasti grandi amici Charlize Theron e Keanu Reeves sono amici a Hollywood fin dagli anni '90 ed entrambi hanno ottenuto un immenso successo nelle rispettive carriere. Sebbene i due non appaiano insieme in un film da molti anni, Theron ha descritto come Reeves sia rimasto uno dei suoi amici più fedeli e non ha escluso una nuova collaborazione in futuro. Theron ha parlato della sua amicizia con Reeves in una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter. Quando le è stato chiesto di chiarire un commento fatto in una precedente intervista, in cui affermava che Reeves era la persona che più probabilmente non si sarebbe .