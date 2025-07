10 film da vedere al cinema a luglio da Superman fino ai Fantastici 4

Preparati a un luglio cinematografico da non perdere, tra grandi ritorni e nuove scoperte. Dal reboot di Jurassic World alla rinascita di Superman, dai Fantastici 4 a un sorprendente film con Liam Neeson, il cinema si infiamma di emozioni. Non mancheranno anche horror classici restaurati e thriller intensi, per soddisfare ogni gusto. Ecco la nostra selezione dei 10 film imperdibili di questo entusiasmante mese estivo.

Sarà un luglio ricco di film da vedere al cinema. E ricco di ritorni: da Jurassic World - La rinascita a Superman, dai Fantastici 4 a Una pallottola spuntata, questa volta però con Liam Neeson. Estate è anche sinonimo di horror. Ecco allora 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento in versione restaurata, il quarto capitolo della saga So cosa hai fatto e Presence di Steven Soderbergh con Lucy Liu. 10 film da vedere al cinema a luglio 2025.. Jurassic World - La rinascita, dal 2 luglio. JURASSIC WORLD REBIRTH. L to R: Bechir Sylvain as Leclerc, Jonathan Bailey as Dr. Henry Loomis and Scarlett Johansson as Zora Bennett in JURASSIC WORLD REBIRTH, directed by Gareth Edwards. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 10 film da vedere al cinema a luglio, da Superman fino ai Fantastici 4

