Trovata morta nei boschi di San Godenzo si indaga per omicidio | Franka Ludwig in compagnia di una coppia

Il mistero avvolge la tragica scoperta di Franka Ludwig, trovata senza vita nei boschi di San Godenzo. La 52enne, coinvolta in un inquietante omicidio, potrebbe aver subito un'aggressione con un sasso insanguinato, ritrovato accanto a lei. Testimoni riferiscono che era stata vista con due persone prima di morire, aprendo un'indagine che promette di svelare dettagli sorprendenti su questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata indagine.

Si chiamava Franka Ludwig la 52enne trovata morta nei boschi di San Godenzo, nei pressi di Firenze. Accanto al cadavere sarebbe stato trovato anche un sasso insanguinato, possibile arma del delitto. Secondo alcuni testimoni, prima di morire la donna era stata vista in compagnia di un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

