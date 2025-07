Oggi la Terra è alla massima distanza dal Sole E allora perché fa così caldo? La chiave è nell’inclinazione dell’asse terrestre

Oggi la Terra si trova all'afelio, alla massima distanza dal Sole, eppure le temperature estive non sono mai state così alte. Sembra un paradosso, ma la chiave sta nell'inclinazione dell'asse terrestre e nella distribuzione dell'energia solare. Quindi, scopriamo insieme perché il caldo intenso di luglio 2025 è causato da fattori astronomici e climatici che vanno oltre la semplice distanza dalla nostra stella.

Roma, 3 luglio 2025 – Ogni anno, tra il 3 e il 7 luglio, la Terra raggiunge l'afelio, il punto della sua orbita in cui si trova alla massima distanza dal Sole. Il nostro pianeta che si allontana fino a circa 152,1 milioni di chilometri dalla nostra stella, quasi 5 milioni in più rispetto alla distanza minima, detta perielio, che si verifica a inizio gennaio. Ma se siamo così lontani dal Sole, perché il caldo record di questi giorni non ci concede tregua? Procediamo con ordine. Che cos'è l'afelio?. L'afelio è un termine astronomico che indica il punto più distante tra la Terra e il Sole lungo la sua orbita ellittica.