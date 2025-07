Difesa Tajani Non ci saranno tagli a istruzione e sanità

L’Italia si impegna a rafforzare la propria difesa senza sacrificare settori cruciali come istruzione e sanità, garantendo un equilibrio tra sicurezza e benessere. Con un occhio rivolto al futuro, Tajani sottolinea l’importanza di un’indipendenza europea più solida e di una NATO rafforzata. È il momento di abbandonare le vecchie dipendenze e di investire in autonomia strategica: perché un’Europa forte inizia da decisioni coraggiose e visionarie.

ROMA (ITALPRESS) – "A 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e 35 della Guerra Fredda, non possiamo più limitarci a essere protetti dagli Stati Uniti. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità e compiere un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo della NATO e in prospettiva una difesa europea integrata. Per questo all'Aja è stato assunto un nuovo impegno in materia di spesa, più ambizioso rispetto al 2%: il nuovo obiettivo del 5% del PIL è un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e i nostri valori e per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini".

450 MILIARDI DI DEBITO PER LE ARMI: TASSE E TAGLI SULLE SPALLE DEGLI ITALIANI Come stimato dall'Osservatorio Milex, e oggi ribadito dal Corriere della sera, il conto dell'accordo Nato sulle spese in difesa per l'Italia è di 450 miliardi di spese agg

Conte, 5% Pil a difesa senza tagli welfare? Ci prendete in giro - Venite qui a raccontarci che non ci saranno conseguenze per il nostro welfare.