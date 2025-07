Palmeiras-Chelsea | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere il grande scontro tra Palmeiras e Chelsea, ecco tutto quello che devi sapere: orario, dove vederla in TV e le probabili formazioni. La sfida al Bank of America Stadium di Charlotte promette emozioni intense e sorprese. Prepara il telecomando e il cuore, perché questa partita potrebbe regalarti momenti indimenticabili nel Mondiale per Club.

Al Bank of America Stadium la sfida del Mondiale per Club Palmeiras-Chelsea: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherà la gara valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club tra Palmeiras-Chelsea, due squadre pronte a darsi battaglia per .

Estevao mostra i fan del Chelsea cosa arriverà come Palmeiras e Porto condividono i punti alla Coppa del Mondo di Club - L’attesa è finita: Estevao Willian, giovane talento di soli 18 anni, ha incantato i fan del Chelsea con una prestazione straordinaria a Stamford Bridge, lasciando il segno prima del suo debutto londinese.

Palmeiras-Botafogo, derby ad alta tensione: dove vederlo in tv, orario e formazioni Vai su Facebook

Palmeiras-Chelsea dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Palmeiras-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Mediaset o Dazn?; Palmeiras-Botafogo: orario, probabili formazioni e dove vederla.

