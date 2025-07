Integratori alimentari settore di valore per il mercato italiano

Il settore degli integratori alimentari in Italia si conferma come un pilastro di crescita e innovazione, influenzando positivamente l’economia nazionale e il benessere dei consumatori. Con un mercato in costante espansione, questa filiera rappresenta un comparto di grande valore strategico. Integratori & Salute, insieme a PwC Italia, ha prodotto un’analisi approfondita che svela gli impatti socio-economici del settore, offrendo una panoramica completa delle opportunità future e delle sfide da affrontare.

Milano, 3 lug. (askanews) - Un settore in salute. Quello degli integratori alimentari è un comparto che in Italia riesce a incidere significativamente sull'economia nazionale. Un panorama che Integratori & Salute, associazione di riferimento e parte di Unione Italiana Food, ha fotografato presentando, con il supporto tecnico e metodologico di PwC Italia, un'inedita analisi sugli impatti socio economici che il settore degli integratori alimentari ha contribuito a generare per il sistema paese nell'anno 2023. Abbiamo parlato con Germano Scarpa, Presidente Integratori & Salute: "Il mercato degli integratori alimentari in Italia, ma direi anche in Europa, sta andando molto bene: è un mercato che continua a crescere.

