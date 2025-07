Cina | realizza scarico di anidride carbonica liquida da nave a nave

La Cina compie un passo decisivo nel fronteggiare il cambiamento climatico: ha completato con successo lo scarico di anidride carbonica liquida da nave a nave nel porto di Yangshan, Shanghai. Questo traguardo rappresenta un avanzamento tecnologico e strategico nella cattura e riutilizzo delle emissioni, aprendo nuove prospettive per la riduzione delle impronte di carbonio globali. Lo sviluppo dimostra come l'innovazione possa fare la differenza nel percorso verso un futuro più sostenibile.

La Cina ha completato il trasferimento e lo scarico da nave a nave di anidride carbonica liquida nel porto di Yangshan a Shanghai, secondo il "Science and Technology Daily". Questo sviluppo segna un traguardo significativa, in quanto la Cina ha ora raggiunto operazioni a catena completa per la cattura, lo stoccaggio per liquefazione e lo scarico e il riutilizzo da nave a nave dell'anidride carbonica, secondo quanto riportato dal giornale. Lo scarico e' stato reso possibile da un sistema di cattura del carbonio su navi sviluppato da un istituto sotto il controllo della China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), che ha raggiunto un tasso di cattura superiore all'80% e una purezza del 99,9%.

