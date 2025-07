Rider e caldo i bonus indignano solo i sindacati | Se ci fermiamo non c’è stipendio

In un’estate caldissima, la polemica sui bonus ai rider infiamma il dibattito: mentre i sindacati criticano le misure di incentivazione di Glovo durante le ore più torride, i lavoratori vedono nei premi una boccata d’ossigeno. Per alcuni rappresenta un piccolo guadagno in più, ma per altri è solo una farsa. La vera questione resta: se i rider si fermano, il loro stipendio rischia di evaporare.

La denuncia della Cgil di Bologna che ha segnalato la decisione di Glovo di incentivare i lavoratori con bonus nelle ore di caldo più estreme sembra non essere stata recepita di buon grado dai rider. Qualche centesimo in più a consegna per ripagare lo sforzo del ciclo-fattorino è invece apparsa come una decisione più remunerativa e quindi più utile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rider e caldo, i bonus indignano solo i sindacati: “Se ci fermiamo non c’è stipendio”

In questa notizia si parla di: rider - caldo - bonus - indignano

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Rider e caldo, i bonus indignano solo i sindacati: “Se ci fermiamo non c’è stipendio”.

Glovo, ai rider che lavorano con il caldo più soldi. La polemica: «Pochi spiccioli per rischiare la vita» - Scoppia la polemica sulle condizioni di lavoro dei rider italiani mentre l’estate tocca punte record di caldo. Come scrive msn.com

Glovo offre bonus ridicoli ai rider che lavorano con temperature superiori a 40 gradi - Maggiorazione fino all'8% per i rider Glovo che consegnano durante le ondate di caldo estremo. Scrive money.it