Silverstone Hamilton può vincere per la decima volta a casa sua? Ecco le quote

Sul circuito di Silverstone, il ritorno di Hamilton con la sua PU242 promette emozioni incredibili: può conquistare la decima vittoria in casa, un record che scriverebbe la storia della Formula 1. Il dodicesimo appuntamento del mondiale si preannuncia ricco di suspense, mentre il ferrarista detiene un clamoroso record sul tracciato britannico. Chi salirà sul podio? Le quote puntano a un duello imperdibile tra talento e strategia, pronti a scoprire il risultato finale.

