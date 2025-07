Calcio sotto choc morto l' attaccante del Liverpool Diogo Jota | aveva 28 anni

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talento del Liverpool e amato attaccante, ha tragicamente perso la vita a soli 28 anni in un incidente stradale. La notizia ha lasciato attoniti tifosi e addetti ai lavori, ricordando quanto il calcio sia fragile e imprevedibile. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio per una delle giovani promesse che ci ha lasciato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dello sport.

