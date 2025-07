Lutto nel calcio fatale incidente stradale | muore il campione

Una tragedia devastante sconvolge il mondo del calcio: il giovane attaccante, solo 28 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale in Spagna. La notizia ha lasciato tutti senza parole, tra incredulità e dolore, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e degli amici. La vita di questo promettente talento si è spezzata troppo presto, lasciando un’eredità che il calcio ricorderà per sempre.

Una tragedia sconvolgente ha colpito il mondo del calcio: l’attaccante è morto a 28 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio nei pressi di Palacios de Sanabria, in Spagna. Il veicolo su cui viaggiava insieme al fratello André, anche lui calciatore, è uscito di strada e ha preso fuoco, lasciando poche possibilità di salvezza. Il calcio internazionale è sotto shock per la perdita di un talento amatissimo, padre di tre figli. Leggi anche: Affonda traghetto con decine di persone a bordo: ci sono morti Incidente nella notte in Spagna: l’auto prende fuoco dopo lo schianto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto nel calcio, fatale incidente stradale: muore il campione

In questa notizia si parla di: calcio - incidente - stradale - lutto

Paura per il famoso del calcio italiano: ricoverato dopo l’incidente - In una giornata che prometteva serenità , la routine familiare viene bruscamente interrotta dalla notizia di un incidente che ha coinvolto un celebre calciatore italiano.

Lutto nel calcio laziale: muore in un incidente stradale Lorenzo Rastelli, classe 2008 https://shorturl.at/bPGv6 Vai su Facebook

Liverpool - Lutto nel calcio: muore Diogo Jota in un incidente stradale, deceduto anche il fratello; Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni; È morto Diogo Jota del Liverpool: il calcio in lutto. Tutte le reazioni in diretta.

È morto Diogo Jota del Liverpool: il calcio in lutto. Tutte le reazioni in diretta - Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, 28 anni, è morto questa mattina presto in un incidente stradale nella provincia di Zamora. Segnala corrieredellosport.it

Calcio in lutto: morto a 28 anni Diogo Jota, attaccante del Liverpool - Tragedia nel calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool, è morto questa mattina a 28 anni in un incidente stradale. notizie.it scrive