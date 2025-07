Nuoto Eurojrs a Samorin | Nannucci d’oro e 3 medaglie per l’Italia

Un’emozionante giornata di successi per la nazionale juniores di nuoto a Samorin, agli Europei Juniores 2025. Bianca Nannucci si aggiudica l’oro nei 200 stile libero, mentre altri talenti portano a casa due argenti e un bronzo, confermando il talento italiano tra i migliori d’Europa. Con sei giorni di gare emozionanti, il futuro del nuoto italiano brilla sotto la guida dello staff tecnico di Marco Menchinelli. Un risultato che fa sognare!

Ai Campionati Europei Juniores 2025 di nuoto, Bianca Nannucci conquista la medaglia d’oro nei 200 stile libero femminili. Poi due argenti e un bronzo. Seconda giornata di gare per la nazionale juniores di nuoto a Samorin, in Slovacchia per gli europei di categoria. Sei giorni di gare fino a domenica per i 38 convocati, 22 femmine e 16 maschi, che sono guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e il suo staff. Italia a quota sei. Quattro medaglie si aggiungono all’oro e all’argento della giornata d’apertura con le 4×100 stile libero. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Europei juniores di nuoto 2025: a Samorin torna la Russia, Italia con 38 atleti e tante ambizioni

