Napoli-Siviglia trattativa accesa per Juanlu | si cerca la svolta

L’aria si fa sempre più calda tra Napoli e Siviglia: le trattative per Juanlu sono intense e si cerca la mossa decisiva per chiudere l’affare. I contatti tra le due società sono più vivi che mai, alimentando l’incertezza e l’entusiasmo tra i tifosi azzurri. Riuscirà il Napoli a portare a casa il talento andaluso? La svolta è più vicina di quanto si immagini.

Tra Napoli e Siviglia i contatti sono più vivi che mai. Al centro della discussione c’è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Siviglia, trattativa accesa per Juanlu: si cerca la svolta

In questa notizia si parla di: napoli - siviglia - trattativa - accesa

Ufficiale: Natan lascia il Napoli, riscattato dal Betis Siviglia - Il talento brasiliano Natan lascia il Napoli, con il Betis Siviglia che ufficialmente ne ha esercitato il riscatto, segnando così la prima mossa del mercato estivo dei partenopei.

Claudio Ranieri ha rifiutato il ruolo di ct della Nazionale Italiana e ora anche per lui piovono forti critiche Giovanni Capuano svela i retroscena della "trattativa" Ranieri-Italia #Ranieri #Italia #Rompipallone Vai su Facebook

Braccio di ferro Napoli-Siviglia per Juanlu! Gazzetta: trattativa ad oltranza, cifre e dettagli; Napoli, leggermente migliorata l’offerta al Siviglia per Juanlu Sanchez; Napoli-Siviglia, trattativa accesa per Juanlu: si cerca la svolta.

IL MATTINO - Napoli, si accelera per Juanlu Sanchez, offerta di 15 milioni al Siviglia - Il quotidiano Il Mattino fa il punto della situazione sulla trattativa del Napoli per il terzino del Siviglia Juanlu Sanchez, possibile innesto come vice Di Lorenzo. Scrive napolimagazine.com

Da Siviglia - Juanlu-Napoli, iberici costretti a vendere! Spunta la clausola rescissoria - MSN - L'ultimo nome sul taccuino del ds Manna è quello di Juanlu Sanchez, giovane terzino destro spagnolo del Siviglia. Riporta msn.com