Nuovo Codice della strada Salvini firma il decreto Alcolock | chi deve montarlo e come funziona

Il nuovo decreto firmato dal ministro Salvini rivoluziona la sicurezza sulle strade italiane con l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo se il conducente ha bevuto. Chi deve installarlo e come funziona? Con un costo di circa 2mila euro, le sanzioni per chi non si adegua sono salate. Scopriamo insieme chi è obbligato e cosa prevedono le nuove norme del Codice della Strada. Continua a leggere.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che rende operativo l'alcolock il dispositivo di controllo impedisce l'avvio del veicolo se il conducente ha un livello alcolico superiore allo zero. Montarlo costa intorno ai 2mila euro: chi deve installarlo e non lo fa rischia una sanzione da 158 a 638 euro. Vediamo chi ha l'obbligo di montarlo sul proprio veicolo e cose prevedono le norme del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

