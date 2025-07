Il gruppo Insieme per Terranuova traccia un bilancio del primo anno di legislatura

È passato già un anno ricco di sfide e di traguardi, durante il quale il gruppo Insieme per Terranuova ha dimostrato dedizione, ascolto e visione nel serve alla comunità. Con entusiasmo e responsabilità, i nostri rappresentanti riflettono sui risultati ottenuti e sui progetti futuri, certi che la collaborazione e l’impegno continueranno a guidare il cammino verso un territorio sempre più prospero e inclusivo.

Arezzo, 03 luglio 2025 – A poco più di un anno dall'inizio del mandato amministrativo, il gruppo consiliare di maggioranza Insieme per Terranuova traccia un primo bilancio dell'attività svolta. A intervenire sono il capogruppo Mauro Bigazzi e la vice capogruppo Francesca Poccetti, protagonisti di un percorso segnato, come spiegano, da impegno costante, crescita personale e attenzione alle esigenze della cittadinanza. «È passato già un anno dall'inizio del mio mandato da consigliera comunale – dichiara Francesca Poccetti – e credo sia importante restituire alla comunità un primo bilancio. È stato un anno intenso, ricco di sfide, ma anche di soddisfazioni.

