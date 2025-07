TFA sostegno 2025 | numeri ufficiali secondo Cisl Scuola Allegato

Sei curioso di scoprire i numeri ufficiali del TFA Sostegno 2025? La Cisl Scuola ha pubblicato un’analisi dettagliata dei contingenti autorizzati, suddivisi tra ordinario, percorsi riservati ai triennalisti e corsi per titolari di titoli esteri. Questa panoramica ti permette di conoscere l’offerta formativa completa e la distribuzione ufficiale per ogni ordine di scuola. Ecco tutto quello che devi sapere per prepararti al meglio!

La Cisl Scuola ha pubblicato un’accurata elaborazione dei contingenti autorizzati per la specializzazione sul sostegno 2025. I posti sono suddivisi tra TFA sostegno ordinario, percorsi riservati ai triennalisti e corsi per i titolari di titoli esteri. Ecco l’offerta formativa complessiva e la distribuzione ufficiale per ordine di scuola e tipologia Posti autorizzati per il TFA . TFA sostegno 2025: numeri ufficiali secondo Cisl Scuola Allegato . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

