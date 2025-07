L' uragano Flossie porta venti a 175 km h in Messico

L’uragano Flossie, un potente fenomeno naturale, ha raggiunto i 175 km/h di vento al largo della costa messicana, portando con sé onde minacciose e mareggiate pericolose. Sebbene il suo centro rimanga in mare, le coste del Messico sud-occidentale e la Baja California si preparano a fronteggiare una serie di sfide che richiedono massima attenzione e precauzione. La natura dimostra ancora tutta la sua imprevedibilità, rendendo essenziale rimanere informati e pronti.

L'uragano Flossie, dopo aver raggiunto Categoria 3, si è indebolito. Tuttavia al largo della costa messicana si sono registrati venti a 175 kmh. Anche se il centro dell'uragano dovrebbe rimanere in mare, sono attese forti onde, mareggiate pericolose e correnti di risacca potenzialmente letali lungo le coste del sud-ovest del Messico e della penisola della Baja California nei prossimi giorni.

