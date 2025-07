Balerdi Juve occhi puntati in casa Marsiglia | Comolli insiste per il difensore argentino tutti gli aggiornamenti

Le voci di mercato si infiammano: la Juventus punta deciso su Leonardo Balerdi, con Comolli che fa pressing sul Marsiglia. Il difensore argentino potrebbe diventare il nuovo volto della linea difensiva bianconera, rafforzando un reparto strategico in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri e le trattative in corso, per non perdere neanche un dettaglio di questa calda operazione di mercato.

sulle possibili mosse dei bianconeri. Damien Comolli, direttore generale della Juve, è al lavoro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi principali per il reparto arretrato resta Leonardo Balerdi, difensore argentino in forza al Marsiglia. Il giocatore, che ha mostrato ottime qualitĂ in Ligue 1, è da tempo sotto osservazione del club bianconero, che punta su di lui per aggiungere soliditĂ alla propria retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve, occhi puntati in casa Marsiglia: Comolli insiste per il difensore argentino, tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: comolli - juve - occhi - puntati

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere - La Juventus continua a navigare in acque agitate, ma la conferma di Igor Tudor sulla panchina è un segnale di stabilità in un periodo di cambiamenti.

Comolli-Juve, un blitz tira l'altro: dal mercato alla direzione sportiva, ore decisive Il direttore generale è atteso in tribuna per Flamengo-Bayern Monaco: occhi puntati su Wesley Non è partito per godersi il mare, Damien Comolli. Né per il sole di Miami, né per il Vai su Facebook

#Comolli e #Scanavino lo "marcano" stretto Occhi puntati sul nuovo #Yildiz per la #Juve del futuro Vai su X

Juve, il Mondiale può svoltare il mercato: per l'assalto a Osimhen e Gyokeres serve cedere in fretta Vlahovic; Tudor cambia faccia alla Juventus: doppio colpo dall’Atalanta; Chi è Damien Comolli, il dirigente uomo di Red Bird su cui punta la Juve.

Juventus, occhi su Wesley e Sancho per gli esterni - La Juventus accelera per rinforzare le fasce: Wesley del Flamengo e Sancho del Manchester United nel mirino della dirigenza bianconera. Si legge su europacalcio.it

Juve, Comolli guarda al Flamengo per potenziare le ali: occhi su Wesley - In casa Juventus si comincia a delineare con maggiore chiarezza la strategia di mercato per la prossima stagione, e tra i profili finiti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera ... Secondo it.blastingnews.com