Diogo Jota morto in un incidente di auto Il giocatore del Liverpool si era appena sposato

La tragica scomparsa di Diogo Jota, stella del Liverpool e recentemente celebrato sposo, sconvolge il mondo del calcio e non solo. A soli 28 anni, la sua vita si è spezzata in un terribile incidente stradale insieme al fratello Andrè, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di felicità e quanto la vita possa cambiare in un istante.

Madrid, 3 luglio 2025 - Il calciatore del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, e suo fratello Andrè, 26 anni, sono morti questa mattina presto in un incidente stradale sull'autostrada A52 nella provincia di Zamora, in Spagna. Lo riportano i media spagnoli. Il giocatore del Liverpool è morto quando il veicolo su cui viaggiava con il fratello, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, innescando un incendio, scrive Marca. Secondo i testimoni l'auto è stata avvolta dalle fiamme che si sono estese anche alla vegetazione circostante. Jota si era appena sposato con la sua fidanzata storica Rute Cardoso a Porto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diogo Jota morto in un incidente di auto. Il giocatore del Liverpool si era appena sposato

