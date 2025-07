Media in preparazione una telefonata tra Trump e Zelensky

In un clima di tensione e diplomazia, Stati Uniti e Ucraina si preparano a riannodare i contatti con una telefonata tra Trump e Zelensky, dopo la decisione americana di sospendere temporaneamente l'invio di armi, inclusi sistemi anti-aerei. Questa mossa strategica potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, aprendo scenari imprevedibili e sfide diplomatiche di grande rilievo. La partita è appena iniziata e il mondo osserva attentamente.

Stati Uniti e Ucraina stanno lavorando per organizzare una chiamata tra Trump e Zelensky dopo lo stop americano all'invio di alcune armi a Kiev, compresi di sistemi di difesa anti-aerea: lo riporta Politico. "Gli Stati Uniti stanno informando l'Ucraina oggi a Kiev e a breve verrĂ organizzata anche una telefonata tra Trump e Zelensky", ha dichiarato un diplomatico europeo a conoscenza della pianificazione. "Gli Stati Uniti sono ancora in piena fase di definizione del modo migliore per supportare la difesa ucraina. Questa rimane una prioritĂ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, in preparazione una telefonata tra Trump e Zelensky

