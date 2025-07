Jasmine Paolini la situazione ranking cambia sul cemento E la corsa alle Finals resta aperta

Nonostante la battuta d’arresto a Wimbledon 2025, Jasmine Paolini resta protagonista nel circuito, con il ranking che si muove sul cemento e la corsa alle Finals ancora tutta da definire. La sua determinazione potrebbe riscrivere le carte in tavola, mantenendo vivo il sogno di conquistare un posto tra le migliori. La strada è lunga, ma l’azzurra ha tutte le carte in regola per sorprendere ancora, dimostrando che il tennis è fatto di continui alti e bassi.

Jasmine Paolini è stata eliminata da Wimbledon 2025. Il cammino della finalista uscente dei Championships si è interrotto purtroppo al secondo turno contro la russa Kamilla Rakhimova, che ha battuto l'azzurra per 4-6 6-4 6-4. Un risultato oltremodo negativo per la 29enne toscana, che nell'estate del 2024 aveva raggiunto una clamorosa doppia finale Slam tra Parigi e Londra. La numero 1 d'Italia non è riuscita a ripetere gli exploit Major dell'anno scorso, facendo legna però negli altri tornei del circuito maggiore (soprattutto con il trionfo a Roma) e restando in quota nel ranking WTA nonostante le pesanti cambiali della prima metà di stagione (in cui c'erano anche i 1000 punti di Dubai).

