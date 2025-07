Thuram Inter il francese è in vendita? Tra la clausola e le scintille con Lautaro | la posizione del club è netta!

Le tensioni tra Thuram e Lautaro segnano un capitolo caldo nell’Inter, con il futuro del francese ora in bilico. La recente prestazione sotto i riflettori ha acceso rumors e dubbi sulla sua permanenza, mentre la posizione del club si mantiene decisa e chiara. Tra clausole e scintille, la domanda che molti si pongono è: Thuram è davvero in vendita? Scopriamo insieme cosa filtra da Casa Inter.

Ecco cosa filtra. La brutta prestazione di Marcus Thuram contro il Fluminense, nell'ultima gara del Mondiale per Club, ha acceso la miccia delle critiche. L'attaccante francese, classe 1997, arrivato a parametro zero nell'estate del 2023 dal Borussia Mönchengladbach, è finito nel mirino dei tifosi e di alcuni opinionisti per l'atteggiamento e il rendimento mostrato in campo. Le voci si sono fatte talmente insistenti che qualcuno ha ipotizzato come potesse essere proprio lui il bersaglio implicito delle dure dichiarazioni rilasciate da Lautaro Martinez dopo l'eliminazione.

David Inter, Pedullà rivela: «Proposta fatta al Lille! Ecco la risposta del club francese…» - Alfredo Pedullà svela interessanti dettagli sulla proposta dell’Inter per Jonathan David, attaccante del Lille.

IL LIKE DI #THURAM AL POST DI #CALHANOGLU Nel post del turco spunta anche il "mi piace" dell'attaccante francese dell'#Inter, fra l'altro compagno di reparto di #Lautaro

La clausola da 85 milioni non preoccupa l'#Inter La volontà di #Thuram e la posizione del club nerazzurro sul suo futuro

Thuram torna all'Inter per il Mondiale per Club; Inter, infortunio Thuram: leggero affaticamento ai flessori; Perché Thuram non gioca Monterrey-Inter: l'attaccante francese in panchina, Sebastiano Esposito titolare con Lautaro.

Juventus, sondaggio per Marcus Thuram: la situazione con l’Inter | ESCLUSIVO - Sondaggio della Juve per Marcus Thuram dopo il caso Lautaro- Lo riporta calciomercato.it

Inter, Thuram fa le prove di pace: cosa è successo dopo il caso Lautaro-Calhanoglu - Il francese ha avuto un colloquio chiarificatore con il capitano: avrebbe preferito che la questione rimanesse circoscritta dentro gli spogliatoi ... Riporta corrieredellosport.it