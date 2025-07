Pregi e difetti di Jonathan David il nuovo attaccante della Juventus

che un giocatore del genere susciti interesse in club di élite è normale: dotato di rapidità, senso del gol e ottima tecnica, Jonathan David si presenta come un attaccante completo e dinamico. Tuttavia, anche il suo stile di gioco può presentare alcuni limiti, come l’inesperienza nei grandi palcoscenici europei e, talvolta, una certa irrequietezza in fase realizzativa. Analizziamo quindi i suoi pregi e difetti per capire se potrà fare la differenza alla Juventus.

Incassata l’eliminazione dal Mondiale per club per mano del Real Madrid, la Juventus si è subito consolata con l'arrivo di Jonathan David a parametro zero. Il canadese da tanto tempo, ormai, è un nome caldo per le squadre italiane. Negli anni lo abbiamo visto accostato dapprima al Milan e poi al Napoli, prima di diventare un obiettivo della Juve, che per la verità lo aveva già cercato nel 2023. Che un giocatore del genere susciti interesse in Serie A, del resto, è abbastanza normale. Jonathan David non ha mai suscitato un clamore tale da scatenare aste tra squadre di Premier o tra le grandi di Spagna, i club contro i quali le società italiane non possono competere sul mercato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Pregi e difetti di Jonathan David, il nuovo attaccante della Juventus

In questa notizia si parla di: jonathan - david - juventus - pregi

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Paolo Ziliani evidenzia: "L’inchiesta Prisma ci ha fatto capire in che modo questi titoli siano stati vinti. Se i valori dello sport contano ancora qualcosa, la Juventus deve restituire la refurtiva. E pazienza se nell’albo d’oro della Serie A ci saranno 9 anni di “titolo n Vai su Facebook

Pregi e difetti di Jonathan David, il nuovo attaccante della Juventus; Champions e mercato, Vlahovic contro David: oggi rivali, domani compagni? I piani della Juve; Lo strano caso di Jonathan David del Lille, il futuro svincolato di lusso che non riceve le attenzioni che merita.

Jonathan David alla Juventus: accordo raggiunto, visite mediche fissate per venerdì 4 luglio - L'attaccante canadese svincolato dal Lille farà le visite mediche venerdì 4 luglio. lifestyleblog.it scrive

David alla Juve, affare fatto: le cifre dell'operazione e quando ci saranno le visite mediche - L'attaccante, ex Lilla, è pronto a vestire la magli bianconera: blitz nella notte di Comolli per regalare a Tudor un rinforzo importante in attacco ... Da tuttosport.com