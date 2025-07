Graduatorie Indire Università per i percorsi sostegno per i triennalisti | come vengono formate Pillole di Question Time

Nel question time di venerdì 28 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha approfondito un tema cruciale per i docenti: come verranno formate le graduatorie indire per i percorsi di sostegno destinati ai laureati triennali, in caso di iscrizioni superiori alle disponibilità. Con l'intervento di Simone Capraro della Gilda degli Insegnanti, sono state esplorate le modalità di selezione e le potenziali implicazioni. Ecco tutto quello che devi sapere per orientarti al meglio.

Nel question time di venerdì 28 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Capraro della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato un tema centrale per molti docenti interessati ai percorsi di specializzazione attivati ai sensi dell'art. 6 del DL 712024: come saranno formate le graduatorie per l'accesso ai corsi IndireUniversità destinati ai triennalisti nel caso di iscrizioni superiori al numero programmato?

