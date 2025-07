Ucraina | media a breve sarà organizzata chiamata Trump-Zelensky

Stati Uniti e Ucraina si preparano a una telefonata tra i presidenti Trump e Zelensky, un incontro che potrebbe segnare un importante punto di svolta nelle relazioni bilaterali. Con le tensioni in aumento e le notizie di blocchi alle forniture di armi, questa chiamata promette di essere un momento cruciale per delineare il futuro della cooperazione e delle strategie condivise. Resta con noi per scoprire cosa potrebbe emergere da questo dialogo decisivo.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – Stati Uniti e Ucraina stanno lavorando per organizzare una chiamata tra il presidenti Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Lo hanno riferito a Politico due fonti a conoscenza dei piani. L'idea di una telefonata è emersa martedì, quando ha iniziato a circolare la notizia che gli Stati Uniti avevano bloccato le spedizioni di armi all'Ucraina. "Gli Stati Uniti stanno informando l'Ucraina della decisione e a breve verrĂ organizzata anche una telefonata tra Trump e Zelensky", ha affermato un diplomatico europeo a conoscenza della vicenda, "gli Stati Uniti affermano che questa non è una pausa, nĂ© una sospensione.

