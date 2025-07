Morto in un incidente stradale Diogo Jota calciatore del Liverpool

La tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane talento portoghese del Liverpool, ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. A soli 28 anni, la sua vita si è spezzata in un drammatico incidente in Spagna, portando con sé un'eredità di passione e dedizione. La perdita di Jota e del fratello André lascia un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel cuore dei tifosi. La loro storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento.

Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, è morto in un incidente stradale avvenuto in Spagna, nella provincia di Zamora. Aveva 28 anni. A bordo con lui anche il fratello 26enne André – calciatore del Penafiel, squadra di seconda divisione del Portogallo – per il quale non c’è stato niente da fare. Come spiega Marca, la vettura sulla quale viaggiavano i due si è incendiata dopo essere uscita di strada. Diojo Jota lascia tre figli e la moglie Rute Cardoso: si erano sposati il 22 giugno. La carriera di Diogo Jota. Nato il 4 dicembre 1996 a Massarelos, aveva iniziato la carriera in patria nel Paços de Ferreira. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto in un incidente stradale Diogo Jota, calciatore del Liverpool

