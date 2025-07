L' Isola dei Famosi 2025 Paolo Vallesi e la proposta in diretta | Sara vuoi sposarmi?

L'Isola dei Famosi 2025 ha regalato emozioni indimenticabili e colpi di scena sorprendenti. Dopo aver lasciato la Playa, Paolo Vallesi ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio in diretta, dedicando alla sua amata una canzone speciale. Un gesto romantico che ha coinvolto il pubblico, rendendo questa finalissima ancora più memorabile. Ma a commuovere davvero il cuore degli spettatori è stato un altro incantevole momento di emozione.

Dopo aver lasciato la Playa una settimana fa, il cantautore regala al pubblico una nuova canzone e un gesto romantico: una proposta di matrimonio alla sua compagna. Durante la finalissima dell'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili su Canale 5, non sono mancati i momenti emozionanti. A trionfare è stata Cristina Plevani, già vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, ma a commuovere davvero il pubblico è stato Paolo Vallesi, protagonista di una proposta di matrimonio che ha lasciato tutti senza parole. Paolo Vallesi: la nuova canzone scritta in Honduras Il cantautore toscano, che ha lasciato la Playa durante la semifinale del programma, ha fatto ritorno in studio per esibirsi con un brano inedito scritto durante i cinquanta giorni trascorsi in Honduras, intitolato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi 2025, Paolo Vallesi e la proposta in diretta: “Sara, vuoi sposarmi?”

