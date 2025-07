Reflection in a Dead Diamond recensione | tanto forse troppo Di certo non un film come gli altri

"Reflection in a Dead Diamond" è un'esperienza cinematografica che sfida le convenzioni, immergendoci in un universo visivo potente e sopra le righe. Hélène Cattet e Bruno Forzani plasmano un film che si distacca dalla narrazione tradizionale, facendo dell’immagine il suo vero protagonista. Un viaggio sensoriale, tra caos e poesia, che invita a riflettere sul passato e sul presente. Se ci crucciamo...?

Hélène Cattet e Bruno Forzani vanno oltre la narrazione, riportando al centro della scena l'immagine. Convulsa, esagerata, satura, erotica, violenta. Un'opera fuori dagli schemi, che osserva il passato pensando al presente. Favoloso Fabio Testi. In sala. Oggetto folle che rifiuta le regole della narrazione ma, intanto, abbraccia quelle - più libere e istintive - delle immagini. Un'immagine sospesa, satura, vivida e imprevedibile. Se ci crucciamo per la moria di idee originali, quando ci troviamo davanti ad opere come quella di Hélène Cattet e Bruno Forzani restiamo spiazzati, e pure sorpresi. Ma anche spaesati, e un filo infastiditi.

