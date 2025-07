Accordo Italia-Albania sui contributi | via libera alla totalizzazione La Cisl Arezzo al fianco dei cittadini

Grazie a questo accordo, sarà possibile totalizzare i contributi previdenziali versati nei due Paesi, semplificando il percorso verso la pensione e migliorando la protezione dei diritti dei lavoratori migranti. La Cisl Arezzo si schiera al fianco dei cittadini per garantire un futuro più sicuro e dignitoso, sostenendo chi ogni giorno costruisce il proprio destino tra Italia e Albania.

