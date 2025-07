Bali traghetto cola a picco con 60 passeggeri | 4 morti 38 dispersi e 23 in salvo

Una tragedia marittima scuote Bali: un traghetto con 60 passeggeri si è rovesciato in mare, causando almeno 4 vittime e lasciando 38 persone disperse. Solo 23 sono state salvate, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. Un episodio drammatico che evidenzia ancora una volta i pericoli della navigazione e l’urgenza di misure di sicurezza più severe. La speranza è che i soccorsi possano trovare presto i dispersi e portare a termine questa difficile operazione di salvataggio.

Almeno 4 persone hanno perso la vita e 38 risultano ancora disperse in mare aperto. Questo è il tragico bilancio che però, registra anche 23 coinvolti che sono riusciti ad essere tratti in salvo dopo che un traghetto diretto all’isola di Bali è affondato con a bordo 60 persone. Traghetto diretto a Bali cola a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bali, traghetto cola a picco con 60 passeggeri: 4 morti, 38 dispersi e 23 in salvo

