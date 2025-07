Alimentazione e salute Il Calcit Valdarno nelle scuole

L’obiettivo del progetto è stato chiaro: promuovere una cultura alimentare consapevole tra i giovani, affinché possano fare scelte di salute durature. In un’epoca in cui l’informazione corretta può fare la differenza, il Calcit Valdarno si impegna a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di uno stile di vita equilibrato, gettando le basi per un domani più sano e consapevole. Un passo importante verso il benessere condiviso.

Arezzo, 03 luglio 2025 – Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, il Calcit Valdarno ha preso parte attiva all’iniziativa di prevenzione "RagazziInsieme: alimentiamo la salute", un progetto promosso dalla Zona Distretto del Valdarno della Asl Toscana Sud-Est, che ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno e dell’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi. L’obiettivo del progetto è stato chiaro fin dall’inizio: promuovere la salute e diffondere uno stile di vita sano tra i più giovani, avvalendosi del metodo della peer education, ovvero la formazione tra pari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alimentazione e salute. Il Calcit Valdarno nelle scuole

In questa notizia si parla di: valdarno - salute - calcit - alimentazione

Alimentazione e salute. Il Calcit Valdarno nelle scuole; “Dalla salute psicologica alla corretta alimentazione”, il Calcit del Valdarno fiorentino ad Autumnia; ”RagazziInsieme: alimentiamo la salute” nelle scuole del Valdarno.

Alimentazione e salute. Il Calcit Valdarno nelle scuole - Arezzo, 03 luglio 2025 – Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, il Calcit Valdarno ha preso parte attiva all’iniziativa di prevenzione "RagazziInsieme: alimentiamo la salute", un ... Come scrive lanazione.it

Autumnia: agricoltura, alimentazione e salute a Figline Valdarno - Autumnia: agricoltura, alimentazione e salute a Figline Valdarno Dopo un anno di stop forzato, torna la fiera dal 12 al 14 novembre con tante novità per tutti e una piazza dedicata a visite ... Scrive lanazione.it