Il Pride ormai è una corrente del Pd Cerno | se pure i gay sono antisemiti serve andare da uno bravo

Il Pride, simbolo di amore e inclusione, sta purtroppo assumendo sfumature preoccupanti, come evidenziato da recenti episodi di intolleranza e odio. La crescente conflittualità e le tensioni interne ci invitano a riflettere: se anche coloro che dovrebbero essere portatori di pace si lasciano tentare dall’antisemitismo, è fondamentale riconoscere l’importanza di trovare figure autentiche e competenti. Solo così possiamo davvero promuovere un dialogo civile e rispettoso.

La cronaca ne è testimonianza: il Pride, nato per promuovere messaggi di amore e di accoglienza, è diventato appannaggio di quella sinistra che telecomanda le piazze e rinfocola l'odio antidemocratico e antiebraico. "Se anche i gay sono diventati antisemiti, allora serve andare da uno bravo": è questo il succo dell'intervento del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, che ai microfoni di Lavori in Corso (la trasmissione di RadioRadio) ha spiegato come e perché la marcia dell'orgoglio Lgbt si sia trasformata in una parata di quella galassia antagonista che le opposizioni aizzano contro il governo Meloni e contro Israele.