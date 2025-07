Igor Cassina papà per la seconda volta Il nome scelto è un omaggio all' oro olimpico

Igor Cassina torna a far parlare di sé, questa volta con un tocco di emozione e orgoglio. Il suo secondo figlio, Athena, nasce come un omaggio all’oro olimpico conquistato ad Atene nel 2004, un gesto che celebra il suo passato glorioso e il futuro luminoso. Il nome scelto rappresenta non solo un ricordo speciale, ma anche l’eredità di determinazione e successo che Cassina desidera condividere con le nuove generazioni.

L'ex ginnasta ha annunciato sui social la nascita di Athena. Chiamata così per ricordare la vittoria ad Atene 2004.

Igor Cassina annuncia la nascita della figlia Athena: “La vita ci ha regalato un miracolo” - Il mondo dello sport si riempie di gioia con l’arrivo di Athena, la seconda figlia di Igor Cassina e Valentina Nardin.

